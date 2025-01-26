AÖF final sınav sonuçları açıklandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi. Yapılan duyuruya göre, AÖF sınav sonuçları 26 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, AÖF sınav sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti. Toplam üç oturumda düzenlenen dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. AÖF sınav sonuçları ilan edildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF derslerinden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
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