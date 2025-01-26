AÖF final sınav sonuçları açıklandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF derslerinden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.