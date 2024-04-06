AÖF final sınavları ne zaman? 2023-2024 AÖF final takvimi

Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği bahar dönemi final sınav takvimini sorguluyor. İşte, AÖF sınav takvimi...



AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.



AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.