AÖF final sınavları ne zaman? Tarih belli oldu (2023 açıköğretim AÖF final sınavı tarihi)

2023 AÖF final sınavı için bekleyiş sürüyor. 24 Nisan'da açıklanan AÖF vize sınavı sonuçlarının ardından, açıköğretim öğrencileri final sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AÖF final sınavları için tarihler açıklandı. İşte ayrıntılar.



2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.



AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

