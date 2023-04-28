AÖF final sınavları ne zaman? Tarih belli oldu (2023 açıköğretim AÖF final sınavı tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AÖF vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçların 24 Nisan'da açıklanmasının ardından gözler AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Anadolu Ünivertesi tarafından yapılan duyuru sonrasında AÖF final sınavı için tarihler belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman? Tarih belli oldu (2023 açıköğretim AÖF final sınavı tarihi)

2023 final sınavı için bekleyiş sürüyor. 24 Nisan'da açıklanan AÖF vize sınavı sonuçlarının ardından, açıköğretim öğrencileri final sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AÖF final sınavları için tarihler açıklandı. İşte ayrıntılar.

2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF final sınavları ne zaman? Tarih belli oldu (2023 açıköğretim AÖF final sınavı tarihi) - 1

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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