AÖF final sınavları ne zaman bitiyor? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları 24 Haziran itibariyle başladı.



AÖF sınavları corona virüs önlemleri kapsamında, online olarak yapılıyor. Başarı notu yüzde 75 olarak belirlenen AÖF final sınavlarının süresi 30 dakika olarak belirlendi.



AÖF ONLİNE FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?



2020- AÖF bahar dönemi sınavlarına girmek için www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapılıyor.



Giriş yapıldıktan sonra sayfaya sorumlu olunan derslerin sayfaları çıkıyor.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Corona virüs önlemleri kapsamında online yapılan sınavlar 8 Temmuz 23.59’da sona erecek.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının, daha önceki sınavlardaki gibi sınav bitiş tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

