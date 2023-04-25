AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? (2023 açıköğretim final sınavı tarihleri)

AÖF final sınavları için tarih araştırmaları başladı. 2022-2023 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sonuçlarını öğrenen adaylar final sınavı için tarihleri merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?



2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.



AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

