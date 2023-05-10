AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 AÖF bahar dönemi sınavları)

AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Bahar dönemi final sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖF final sınavları için net tarihi sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak?



2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?



Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor.