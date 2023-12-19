AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF dönem sonu sınavı tarihleri)

2023-2024 AÖF final sınavı tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. AÖF vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?



AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı.



Açıklamaya göre, AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.





AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.