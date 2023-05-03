AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023 AÖF final sınavı tarihleri)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. 24 Nisan'da açıklanan AÖF ara sınav sonuçlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak final sınavı duyurusuna çevrildi. Peki, 2023 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?



2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.



AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?



Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor.