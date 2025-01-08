AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı?

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, dönem sonu sınav tarihlerine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF final sınavları yakın zaman sonra yapılacak. İşte, AÖF final sınavları hakkında son bilgiler...



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.



Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.



Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.