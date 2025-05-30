AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler, sonuç araştırmalarına başladı. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 Eğitim yılının Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final oturumları ardından gözler sonuçlara çevrildi. 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçları online platform üzerinden duyurulacak.
AÖF DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek.
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