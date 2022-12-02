AÖF güz dönemi görev onayları açıldı (2022 AUGİS sınav ücretleri ne kadar, görev onayı nasıl yapılır?)

10-11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-2023 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI görev onayları açıldı. Bu gelişme ardından ücret konusu yeniden gündeme geldi. AUGİS ücretleriyse en düşüğü 170, en yükseği ise 280 lira olarak belirlendi.

AÖF güz dönemi görev onayları açıldı (2022 AUGİS sınav ücretleri ne kadar, görev onayı nasıl yapılır?)

AÖF duyurusu ardından AUGİS ücretleri gündem oldu. Yapılan duyuruda; "10-11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-2023 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI görev onayları açılmıştır. görevlilerimizin görevlerini 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden onaylaması gerekmektedir.
Sınav görevlilerimizin görevlerini 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden onaylaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. 

AUGİS ÜCRETLERİ

2022 yaz okulu sınavlarında görev almak isteyenlerin en merak ettikleri arasında AUGİS sınav ücretleri yer alıyor. İşte AÖF yaz okulu sınavları görevli başvurusuna dair merak edilenler...

AÖF GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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