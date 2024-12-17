AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF sınav sonuç ekranında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Sınav değerlendirme sürecinin ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.