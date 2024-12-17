AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF sınav sonuç ekranında
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları geride kaldı. Sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. AÖF sınav sonuçları, online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖF Güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Sınav değerlendirme sürecinin ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sonuçları genellikle 15 gün içerisinde duyuruluyor. AÖF sınav sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs platformuna yüklendikten sonra erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması veya aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden, TCKN ve şifrelerini kullanarak sorgulayabilecekler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aöf
- Sınav Sonuçları
- Eğitim