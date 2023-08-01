AÖF ikinci üniversite başvurusu ne zaman? İşte başvuru takvimi

AÖF ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, 2023 AÖF ikinci üniversite başvuru takviimi...



İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



AÖF ikinci üniversite 2023-2024 kayıt başvuru tarihleri netleşti.



AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alann bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 57 gün sürecek.



Kayıtlar 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmekte.



Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.



Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.







