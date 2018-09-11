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Anadolu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt kılavuzuna göre AÖF ikinci üniversite internet başvuru işlemleri 11 Eylül - 21 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden kayıt otomasyonu bağlantısı "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar, daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp banka ödemesini yaptıktan sonra, Açıköğretim Fakültesi bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

İnternet Başvuru Belgesi



Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınlarının, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmaları gerekiyor.



Öğrenci Bilgi Formu



Bu form kayıt yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak öğrenciye geri verilir.



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ndeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.



Öğrenim Belgesi



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacak. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edecekler.