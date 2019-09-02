Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı başlamak üzere. Kayıt yaptıracak öğrenciler Google'da 2019 AÖF kayıt ücretlerini ve AÖF kayıt işlemleri için gerekli belgeleri aramaya başladı. İşte detaylar...

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2019-2020 AÖF KAYIT DÖNEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler,

-İnternet Başvuru Belgesi

-Öğrenci Bilgi Formu

-Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

-Öğrenim Belgesi



Anadolu Üniversitesi'nin Önlisans/Lisans programlarına yurt dışından; Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı ile (Anadoluyös) kabul edilecek öğrenciler İçin ise,

-İnternet Başvuru Belgesi

-Öğrenci Bilgi Formu

-Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

-Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

-Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

-Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

-Türkçe Yeterlik Belgesi

AÖF İNTERNET BAŞVURU SÜRECİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için kayıt işlemleri ilk olarak internbet üzerinden gerçekleşecek olup internet başvurusunu yapmayan aday öğrenciler kayıt yaptıramıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,

13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.



KAYIT SÜRECİ DETAYLI TABLO İÇİN TIKLAYINIZ



2019 AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler ilk kayıt için bölümlere göre farklı ücret ödeyecekler.

Adalet bölümü için, 2019-2020 öğretim yılı dönem öğretim gideri 265 TL iken, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü için 365 TL ödenecek.

DETAYLI ÜCRET TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEO: TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ