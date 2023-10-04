AÖF kayıt yenileme 2023: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 2 Eylül'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 16 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ



- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma



- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma



- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi