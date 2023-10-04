AÖF kayıt yenileme 2023: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, 2 ekim tarihinde başlayan AÖF kayıtlarının ardından sorgulanıyor. Anadolu Üniviersitesi tarafından yayımlanan 2023 AÖF kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2023: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2023-2024 kayıt yenileme işlemleri başladı. tarafından 2 Eylül'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 16 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi , İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme 2023: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? - 1

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ

- İkinci | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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