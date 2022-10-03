AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? (2022-2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri)

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte, Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören birçok kişi kayıtlarını yenilemeye başladı. AÖF kayıt yenileme başvurularının başlamasıyla birlikte, kayıt yenilemenin nasıl yapılacağı ve kayıt yenileme ücretinin hangi bankalara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan duyuru sonrasında kayıt yenileme işlemleri başladı. Üniversite tarafından yapılan duyuru sonrasunda kayıt yenileme tarihleri belli oldu.



Buna göre; Kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00’da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.



Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.



Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.