Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF), İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, bugün tamamlanacak.



Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından son bulacak.



2019 AÖF KAYIT YENİLEME



AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayıp,18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.



AÖF ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılıyor.



Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değil.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre,



''18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.''