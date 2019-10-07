Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, 2019 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

2019 AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayıp,18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılıyor.

Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değil.

İkinci Üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona eriyor. Sınavsız olarak ikinci üniversite kapsamında kayıt olmak isteyen öğrenciler tarihleri kaçırmamalı.https://t.co/fsGJtw9jmQ pic.twitter.com/DX1BnhjdLz — AÖF (@aofduyuru) October 3, 2019

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 olarak belirlenirken, öğrenciler mobil bankacılık üzerinden saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.



Ancak öğrencilerin kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme yapamayacakları belirtildi.



Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.



Sadece eski borcunu ödeyen öğrencilerin ise kayıtlarının yenilenmeyeceği belirtildi.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre,



''18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.''



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