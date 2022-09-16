AÖF kayıt yenileme ne zaman? (2022-2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri)

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merakla beklenen AÖF kayıt yenileme dönemi için geri sayım başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla beklenen, AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.



İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.