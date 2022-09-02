AÖF kayıt yenileme ne zaman? (2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri için bekleyişe başladı. Her yıl belli dönemlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, bu yıl açıklanan tarihlerde kayıt yenilemelerini tamamlayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



AÖF kayıt yenileme tarihli, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.



İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI DEVAM EDİYOR



AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.