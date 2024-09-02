AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri

2024-2025 yılı güz dönemi kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvim netleşti. İşte, AÖF kayıt yenileme takvimi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

Öne Çıkan Video

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına yumruklu saldırı

EĞİTİM HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt ücreti, sınıf annesi ve devamsızlıklara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt ücreti, sınıf annesi ve devamsızlıklara ilişkin açıklama

KPSS Ön Lisans sınavı kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? KPSS'den ne zaman çıkılır?

KPSS Ön Lisans sınavı kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? KPSS'den ne zaman çıkılır?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...