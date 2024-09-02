AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvim netleşti. İşte, AÖF kayıt yenileme takvimi...



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.



AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.



AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.