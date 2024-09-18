AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AÖF kayıt yenileme işlemleri son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. 2024-2025 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ders seçim tarihleri, açık üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi...



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.



AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.



AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.