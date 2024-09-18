AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi için geri sayım başladı. Binlerce AÖF öğrencisi belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

kayıt yenileme işlemleri son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. 2024-2025 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ders seçim tarihleri, açık üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

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