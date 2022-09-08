AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları sürüyor! (2022-2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri)

AÖF kayıt yenileme tarihleriyle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Her yıl Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere duyurulan AÖF kayıt yenileme dönemi duyurusu bu sene için de yapıldı ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?



Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla beklenen, AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.