AÖF kayıt yenileme ne zaman, bütünleme sınavları ertelendi mi? (AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri)

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, Açıköğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni dönem öncesi kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar bir yandan da ders seçimlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?



AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?



AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.



Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?



Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır.



Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00’de sona erecektir.



Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:



- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.



- İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.



- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.



Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.



2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.



- Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.



- Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.



- Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.



- Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır. GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;



- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.



- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.



- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir. Yapılacak olan yardım miktarlarını aöf sitesi üzerinden karkı



GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;



- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.



- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ERTELENDİ



AÖF tarafından yapılan duyuru şu şekilde;



"Bütünleme Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine!" başlığıyla yapılan duyuruyla öğrenciler bilgilendirildi. Yapılan açıklamada; "Sevgili Öğrencilerimiz, Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.



Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..."