Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman yapılacak? (2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AÖF bahar dönemi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle YÖK tarafından ertelenmişti. Yapılan duyuru sonrasında AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, tarih uzatıldı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman yapılacak? (2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri)

kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan açıköğretim öğrencileri tarafından sorgulanıyor. AÖF'ün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, tarih uzatıldı mı?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

'nin resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

", İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir."

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman yapılacak? (2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri) - 1

YÖK'TEN ERTELEME DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.

YÖK’ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.”

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