Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman yapılacak? (2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri)

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan açıköğretim öğrencileri tarafından sorgulanıyor. AÖF'ün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, tarih uzatıldı mı?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir."
Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.
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YÖK'TEN ERTELEME DUYURUSU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.
YÖK’ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;
Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.”