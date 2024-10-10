AÖF kayıt yenileme süreci devam ediyor: AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ( AÖF ) akademik takvimi ile 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli olmuştu.

07 Ekim 2024 Pazartesi günü başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybedecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.



Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.



Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.