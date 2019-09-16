Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt yenileme dönemi konusu Google'da merak konusu oldu. İşte merak edilenler...



AÖF KAYIT YENİLEME

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler için ders ekle çıkar tarih aralığı 7 Ekim-18 Ekim 2019 olarak belirtildi.

EKLE SİL HAFTASI



Ders ekleme çıkarma haftası ise AÖF'ün yayımladığı takvime göre, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF KAYIT SÜRECİ

- Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

- Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir.

- “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir. Bu işlem kayıt yenileme süresince sadece bir kez yapılacaktır.



- Başarısız dersleri (harf notu FF, YZ ve DZ) öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır. Eğer bu derslerden herhangi bir tanesi çeşitli nedenlerle öğrencinin üzerine yüklenmemişse; öğrenci, “Öğrenci İşleri Birimi” ile temasa geçerek ilgili ders/derslerin yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.



DETAYLI BİLGİ İÇİN

- "Anadolu Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Madde-19’un 6. fıkrası “Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır.” hükmü uyarınca “Ders Tekrarı” uyarısı alan öğrenciye harf notu CC’nin altındaki dersleri sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır.



- Zorunlu bir dersin grubunu değiştirmek isteyen öğrenci, “Seç” butonuna basarak aynı kodlu dersin başka bir grubunu seçebilecektir. Bu durumda yeni seçtiği gruplu ders üzerine yüklenecek ve eski gruplu ders üzerinden düşürülecektir.



- Seçmeli bir ders yerine, başka bir seçmeli ders seçmek isteyen öğrenci “Yerine Ders Seç” butonu ile bu işlemi yapabilecektir.



- Başarısız ve almak zorunda olduğu tüm dersleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin üzerine yüklenmeyen başarısız ve almak zorunda olduğu ders/dersler varsa, öğrenci bu dersi/dersleri de almak zorundadır.



- Öğrenci; “Derslerimi Seçmeyi Tamamladım” butonuna basıp ders seçme işlemini sonlandıracak ve akademik danışmanıyla iletişime geçerek akademik danışmanının kaydını onaylamasını bekleyecektir.



- Akademik danışmanı kaydı onayladıysa öğrenci 6. maddeye geçecek, onaylamadıysa öğrenci tekrar 2. maddeden devam edecektir.



- Akademik danışman kaydı onayladığında öğrenci ders seçme işlemini tamamlamış olacaktır.



- “Kayıt Yenileme Haftası”nda tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.