AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF kayıt tarihleri)

2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt işlemleri için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM kayıt tarihlerine göre, AÖF kayıtları için hak kazanan adayların kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?



2023-2024 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ



- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma



- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma



- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi



- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi