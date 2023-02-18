AÖF kayıtları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? (2023 AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri)

AÖF kayıtları için tarih bilgisi sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, üniversitelerin açılış tarihi ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmişti. Alınan bu karar sonrasında 13-24 Şubat tarihinde başlayacak olan AÖF kayıt işlemleri de iptal edildi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak, ertelendi mi?



AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI ERTELENDİ Mİ?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.



YÖK’ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;



Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,



Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,



Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.”

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecekti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF kayıtları ertelendi.



Anadolu Üniversitesi tarafından yeni kayıt dönemine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.