Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2019 akademik takvimine göre yaz okulu sınavları 14-15 Eylül tarihinde yapılacak. Sınav tarihi yaklaşırken AÖF sınav giriş belgesi Google'da gündem oldu. Peki AÖF 2019 sınav giriş belgesi açıkladı mı? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte detaylar...
AÖF 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ
14-15 Eylül'de gerçekleşecek AÖF yaz okulu sınavlarına sayılı günler kala sınav giriş belgeleri açıklandı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ
AÖF 2019 sınav giriş belgesine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından ulaşabilirsiniz.
VİDEO: DÜNYANIN EN ZOR SINAVI