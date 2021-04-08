AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı (AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?)

08.04.2021 - 16:18
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi corona virüs tedbirleri kapsamında güz dönemi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi.
10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak AÖF bahar dönemi sınav giriş belgeleri yayımlandı.
Yapılan açıklamada, “2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır” denildi.
Anadolu Üniversites Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
Bahar Dönemi Ara (vize) Sınavı
10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu (final) Sınavı
29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı
8 Ağustos 2021