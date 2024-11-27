AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF güz dönemi sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak. Üç oturumda tamamlanacak olan AÖF sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol ediyor.