AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF güz dönemi sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde
AÖF güz dönemi sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde... Güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF güz dönemi sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak. Üç oturumda tamamlanacak olan AÖF sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol ediyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık 2024 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak
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