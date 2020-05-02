AÖF sınav giriş sayfası (Online sınavlar 7 Mayıs'a kadar devam edecek)

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

AÖF SINAV GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 7 Mayıs tarihinden 3 gün sonra açıklanacak.