AÖF sınav giriş yerleri 2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavları öncesinde, sınava girecekleri yerleri merak eden öğrenciler gözlerini Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2025 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF sınav yerleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, final sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Final sınavları öncesinde ise sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2025 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.
Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.
Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.
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