AÖF sınav giriş yerleri 2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 AÖF sınav yerleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, final sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Final sınavları öncesinde ise sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2025 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.



Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

