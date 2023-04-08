AÖF sınav girişi nasıl yapılır? 2023 Açıköğretim (AÖF) ara sınavları online mı yapılacak?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, Açıköğretim sınavları için "AÖF sınav girişi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav girişi nasıl yapılır, sınavlar online mı yapılacak?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde sona erecek.

AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR? Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir. SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?



Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi. Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.