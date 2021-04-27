AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirlidi. Peki, sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

27.04.2021 - 13:31

AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme, İktisat ve  Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle, günlerdir merak edilen AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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