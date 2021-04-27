AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)

27.04.2021 - 13:31
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle, günlerdir merak edilen AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi.
Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.
SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti