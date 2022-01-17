AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?)

Haberler 17.01.2022 - 16:45
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, final sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle, günlerdir merak edilen AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NERDEN ÖĞRENİLİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenilebilecek.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti