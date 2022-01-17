AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirlidi. Peki, sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Haberler 17.01.2022 - 16:45

AÖF sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, final sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylelikle, günlerdir merak edilen AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NERDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr  adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenilebilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...