AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu öğrenme ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, AÖF sınav sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde üç oturumda gerçekleşti. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk oturumları ardından gözler sonuçlara çevrildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ARA SINAVLARIN ETKİSİ
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanacak.
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