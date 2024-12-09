AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu öğrenme ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ARA SINAVLARIN ETKİSİ

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanacak.