AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonuçlarında son durum

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.