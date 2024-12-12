AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav sonuçlarında son durum
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları geride kaldı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nden gelecek duyurulara kilitlendi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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