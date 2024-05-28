AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç tarihi)

2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler 25-26 Mayıs tarihlerinde katılım sağladığı bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek. Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.



AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.