AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları tarihi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan dönem sonu sınavlarının ardından merak ediliyor. AÖF final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2025 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF final sınavı sonuç tarihi, üniversite eğitimini açıköğretim üzerinden okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF güz dönemi final sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan final sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI
2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF final sınav takvimi uygulandı.
Anadolu Üniversitesi tarafından, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlendi.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
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