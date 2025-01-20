AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları tarihi)

2025 AÖF final sınavı sonuç tarihi, üniversite eğitimini açıköğretim üzerinden okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF güz dönemi final sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan final sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti.



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

