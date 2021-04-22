AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Anadolu Üniversitesi'nden açıklama)

AÖF bahar dönemi vize sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversite hakkında açıklama yapıldı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ara sınav itirazlarının bugün 23.59'a kadar alınacağı belirtildi.

22.04.2021 - 13:27

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Anadolu Üniversitesi'nden açıklama)

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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Nisan ayında gerçekleşen vize sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Öte yandan AÖF sınav sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz’ denildi.

İTİRAZLAR BUGÜN SONA ERİYOR

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

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