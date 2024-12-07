AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF güz dönemi sınav sonuç ekranı)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Sınavların ilk oturumunu geride bırakan öğrenciler şimdiden AÖF sınav sonuç duyurusuna odaklandı.AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanacak. Alacakları puanı merak eden öğrenciler şimdiden Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
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