AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF güz dönemi sınav sonuç ekranı)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanacak. Alacakları puanı merak eden öğrenciler şimdiden Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.