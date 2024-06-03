AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Söz konusu sınavların ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor. AÖF’te telafi ve bütünleme sınavı olmadığından bahar dönemi final sonuçları not ortalamasını büyük oranda etki edecek. İşte, AÖF sınav sonuçlarına dair bilgiler...



AÖF SONUÇLARI NAE ZAMAN AÇIKLANIR?



ÖF Bahar Dönemi final sınavları 25 - 26 mayısta yapılmıştı. Açıköğretim sınavlarının sonuçları genellikle 15 gün içerisinde erişime açılıyor.



Bu sebeple AÖF sınav sonuçlarının haziran ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Anadolu Üniversitesi ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi.



Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamasının 35’in üzerinde olması gerekmektedir.