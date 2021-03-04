AÖF sınav takvimi belli oldu (Açıköğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?)

04.03.2021 - 15:28
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi corona virüs tedbirleri kapsamında güz dönemi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Bahar dönemi için de sınavların online olarak gerçekleştirileceği öngörülüyor. AÖF öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.
Anadolu Üniversites Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
Bahar Dönemi Ara (vize) Sınavı
10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu (final) Sınavı
29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı
8 Ağustos 2021