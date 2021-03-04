AÖF sınav takvimi belli oldu (Açıköğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi corona virüs tedbirleri kapsamında güz dönemi sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Bahar dönemi için de sınavların online olarak gerçekleştirileceği öngörülüyor. AÖF öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversites Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara (vize) Sınavı



10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu (final) Sınavı



29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı



8 Ağustos 2021