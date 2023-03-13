AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mı yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mı yapılacak?

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mı yapılacak?

sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı, YÖK’ün aldığı uzaktan kararı sonrası öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2023 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı, yüz yüze mı yapılacak? - 1

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

, Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek.

Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi kurum tarafından açıklanmadı.

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