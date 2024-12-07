AÖF sınavı saat kaçta bitecek, oturumlar kaç dakika sürecek? (AÖF  süresiyle ilgili bilgiler)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvime göre, AÖF 'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına aralık ayında katılım sağlıyor. GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde 3 oturumda yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ



Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.