AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı

2024-2025 eğitim yılının AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Yüz binlerce AÖF öğrencisi üniversite diplomasına bir adım daha yaklaşmak için sınavlara katılım sağlayacak.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.



Öürenciler sınav giriş yerlerini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilir.



AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları; 19-20 Nisan 2025’te organize edilecek.

