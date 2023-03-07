AÖF sınavları ne zaman, nasıl ve online mı olacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, nasıl ve online mı yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman, nasıl ve online mı olacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

dönemi sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, ertelenen sınavların gündeme gelmesi sonrası merak edildi. AÖF bahar dönemi sınavlarına girecek olan binlerce öğrenci, üniversite tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, nasıl ve online mı yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları ne zaman, nasıl ve online mı olacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde - 1

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

, Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek.

Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi kurum tarafından açıklanmadı.

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